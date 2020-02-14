الأهلي يصطدم بالمصري في انطلاقة الفترة الأصعب بالموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يلتقي الأهلي أمام المصري في تمام الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السادس للدوري، والمقررة على ملعب المكس بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة من 14 مباراة بالعلامة الكاملة، فيما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة من 15 مباراة.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، للفوز بالمباراة للوصول للفوز رقم 15، ليقترب من تحطيم الرقم القياسي للفوز المتتالي المسجل باسم الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه بـ17 فوزًا.

وتعد تلك المباراة الأخيرة للأهلي قبل السفر للإمارات، لخوض مباراة الزمالك بالسوبر المصري المقررة يوم 20 فبراير الجاري، قبل خوض قمة الدوري يوم 24 فبراير، ثم مباراتي الذهاب والإياب أمام صنداونز بربع نهائي دوري الأبطال.

وضم فايلر، قائمة مكونة من 21 لاعبا، لاختيار 18 لاعبا من بينهم لخوض المباراة.

وغاب عن قائمة الأهلي رمضان ضبحي بسبب الإصابة، فيما شهدت القائمة عودة أليو بادجي بعد غيابه عن مباراة الجيش السابقة بسبب سفره لإنهاء أمور خاصة بجواز سفره.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد مجدي "أفشة"، وليد سليمان، حسين الشحات، جيرالدو، أحمد الشيخ، محمود عبدالمنعم "كهربا".

الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.

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وعلى الجانب الآخر ضم إيهاب جلال المدير الفني للمصري 20 لاعبا في المعسكر المغلق للفريق في الإسكندرية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته

الدفاع: سعيدو سيمبوريه ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، خالد مصطفى لخط الدفاع

الوسط: فريد شوقي ، اسلام عطية ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، أحمد ياسر ، حسين رجب ، مفتاح طقطق ، شيخ موكورو ، محمد جابر ، عبد الناصر دي ماريا ، أيمن ندا

الهجوم: محمود وادي ، أوستين أموتو

وتم استبعاد قائد الفريق عمرو موسى من قائمة المعسكر لظروف وفاة والده صباح اليوم الثلاثاء، بينما تغيب عن القائمة كل من أحمد مسعود حارس مرمى، وبهاء مجدي للإصابة.

وكان إيهاب جلال مدرب الفريق، وضع استقالته أمام مجلس الإدارة بعد التعادل أمام طنطا بهدفين لمثلهما في الأسبوع الـ16، قبل أن يرفضها مجلس الإدارة، ليفوز في المباراة التالية أمام وادي دجلة بثلاثية نظيفة.

بطاقة المباراة:

التوقيت: الثامنة والربع مساءً

التاريخ: الجمعة 14 فبراير

القنوات الناقلة: On Sport HD من تعليق حاتم بطيشة.

ملعب المباراة: المكس بالإسكندرية