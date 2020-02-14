السوبر الأفريقي وموقعة محلية.. تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
يلتقي الزمالك أمام الترجي التونسي، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، في السوبر الإفريقي، المقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وتوج الترجي بدوري الأبطال، فيما توج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وتُنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت بى أن سبورت 1HD ، من تعليق حفيظ دراجي.
كما يلتقي الأهلي أمام المصري في تمام الثامنة والربع مساءً، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السادس للدوري، والمقرر إقامتها على ملعب المكس بالإسكندرية.
وتنقل المباراة عبر قناة On Sport HD من تعليق حاتم بطيشة.
كما تقام مباراة وولفرهامبتون أمام ليستر سيتي في الأسبوع السادس والعشرون الساعة العاشرة مساءً، عبر قناةبى أن سبورت 2 HD.
ويلتقي فالنسيا أمام أتليتكو في الأسبوع الرابع والعشرون من الدوري الإسباني، والمقرر الساعة العاشرة مساءً، عبر قناة بى أن سبورت 3 HD.
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