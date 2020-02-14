تصريحات الخميس.. أفضل لحظة لصلاح.. وموقعة السوبر.. ورسالة مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 13 فبراير.

"إذا قلت لا سأخيب آمال جماهير صنداونز".. ماذا قال موسيماني عن المنافسة بالأبطال؟

رد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، على مدى قدرة فريقه في الفوز بالبطولات التي يشارك فيها خلال هذا الموسم سواء المحلية أو القارية.

"الزمالك لا يخيفنا".. تصريحات نارية من لاعب الترجي قبل موقعة السوبر الأفريقي

عبّر المدافع شمس الدين الذوادي لاعب فريق الترجي التونسي، عن ثقته حول قدرة فريقه في عبور الزمالك والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

"المال سر الهيمنة".. كارتيرون يوضح سبب تتويج أندية شمال أفريقيا بالبطولات

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، سبب تفوق أندية شمال أفريقيا في الفوز بالبطولات سواء كانت دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية.

قائد الترجي: الزمالك يمتلك الخبرة في المناسبات الكبرى

كشف خليل شمام قائد فريق الترجي التونسي، أن الزمالك يمتلك الكثير من الخبرات خاصة إذا يتعلق الأمر في المواعيد والمناسبات الكبرى.

مدرب الترجي: فقدنا لاعبًا للإصابة.. ونفصل بين مواجهة الزمالك بالسوبر والأبطال

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صرح مجدي تراوي المدرب العام للترجي التونسي بأن الفريق فقد خدمات لاعب واحد قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بداعي الإصابة، قائلًا أنهم حذروا اللاعبين من تكرار سيناريو العام الماضي.

لاعب الترجي: فرجاني صديقنا.. والسوبر الأفريقي ينقصنا

قال إيهاب المباركي، لاعب فريق الترجي التونسي، إن فرجاني ساسي، لاعب الزمالك صديقهم ولكنه الآن بالنسبة لهم في فريق منافس يسعون لتقديم مباراة قوية أمامه.

جنش: اشتقنا لجماهير الزمالك.. والسوبر الإفريقي هدفنا

أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك دراسة فريقه لمنافسه التونسي فريق الترجي جيداً قبل مواجهته في كأس السوبر الإفريقي على الأراضي القطرية.

كارتيرون: سعيد بمواجهة شعباني مرة ثانية.. والمباراة ستكون قوية

قال باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، إنه يكن احترمًا كبيرًا لمعين شعباني، نظيره في الترجي التونسي، مبديًا سعادته بمواجهته للمرة الثانية.

محمد صلاح يختار.. أفضل لحظة مر بها في شهر يناير

صرح محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي بأن التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد هو أبرز شيء بالنسبة له في شهر يناير لأنه انتظر تلك اللحظة لمدة عامين.

مرتضى يكشف رسالته للاعبي الزمالك في غرف الملابس بين شوطي مباراة الإسماعيلي

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالته للاعبين فريقه بين شوطي مباراة الإسماعيلي، ضمن بطولة الدوري.