النشرة الرياضية.. اشتباكات.. وجائزة صلاح.. وكعب أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 13 فبراير.

اتحاد الكرة يكشف تطورات موقف حكام قمة السوبر والدوري

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك 5 جنسيات مرشحة لقيادة قمة السوبر والدوري والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك.

اشتباكات ودماء.. معركة بين جماهير الرجاء والجيش الملكي في المغرب

اندلعت اشتباكات عنيفة بين جماهير الرجاء البيضاوي والجيش الملكي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط في قمة الجولة 15 من منافسات الدوري المغربي.

بالفيديو.. بـ"الكعب" أزارو يقدم أولى اسهاماته مع الاتفاق

قدّم المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الاتفاق السعودي والمعار من صفوف الأهلي، أولى اسهاماته رفقة فريقه خلال مباراة الحزم ضمن حسابات الأسبوع الـ18.

استمرار غياب رمضان وانضمام بادجي.. الأهلي يُعلن قائمته للمصري

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أعلن السويسري رينيه فاير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عصر اليوم الخميس، القائمة التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري غدًا بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أول جائزة لصلاح عام 2020

فاز محمد صلاح جناح ليفربول بجائزة لاعب شهر يناير في النادي، بعدما تفوق على كل من هوردان هندرسون، وأليسون بيكر في أول جوائز عام 2020.

مستند.. نهضة بركان يوافق على طلب المصري بإقامة مباراتي الذهاب والإياب بالمغرب

أرسل نادي نهضة بركان المغربي خطابا إلى النادي المصري، يوم الخميس، يتضمن موافقته وترحيبه بإقامة مباراتي الذهاب والإياب في المغرب، بعد طلب من إدارة النادي المصري.

بيشكتاش يوضح موقفه من بقاء النني

صرح سيرجين يالتشين المدير الفني الجديد لنادي بشكتاش التركي، أن محمد النني لاعب وسط الفريق أحد أفضل العناصر التي يمتلكها، وسيحاول التعاقد معه بشكل نهائي نهاية الموسم.

عربي جديد في بريميرليج.. زياش إلى تشيلسي رسميًا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب آياكس أمستردام الهولندي ليكون وافدًا جديدًا للدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.