مرتضى يكشف رسالته للاعبي الزمالك في غرف الملابس بين شوطي مباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالته للاعبين فريقه بين شوطي مباراة الإسماعيلي، ضمن بطولة الدوري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الإسماعيلي بهدف نظيف، قبل أن يعدل الزمالك النتيجة ويحرز هدفين بالشوط الثاني.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "طلبت أيمن حافظ تليفونيا بين شوطي المباراة، وطلبت منه فتح ميكروفون الهاتف، لأقول للاعبين العبوا بهدوء وسيبكم من الفنيات".

Advertisements

كما انتقد رئيس الزمالك إرسال النادي الأهلي لخوض مباراته الأفريقية أمام صنداونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير، وهو نفس الموعد الذي يرغب فيه الفريق الأبيض في خوض مباراته أمام الترجي التونسي بالبطولة ذاتها لحساب نفس الدور.

وأكمل: "الأهلي يعلم انه مستحيل إنه يلعب في نفس اليوم معانا في القاهرة".

وانتقد مرتضى ضغط المباريات بعد خوض الزمالك لمباراته أمام الأهلي يوم 20 فبراير بالسوبر المحلي في الإمارات، قبل العودة للقاهرة للعب مباراة قمة الدوري يوم 24 فبراير، ثم خوض المباراة الأفريقية.

وعن مباراة السوبر الأفريقي المنتظرة أمام الترجي التونسي مساء الجمعة، قال مرتضى: "أرسلت 10 آلاف علم للجماهير المصرية هناك، لدعم الفريق، وحفزتهم بأن تلك المباراة هي فرصة لرفع قيمتهم التسويقية وقيمة ناديهم".