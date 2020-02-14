مستند.. نهضة بركان يوافق على طلب المصري بإقامة مباراتي الذهاب والإياب بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أرسل نادي نهضة بركان المغربي خطابا إلى النادي المصري، يوم الخميس، يتضمن موافقته وترحيبه بإقامة مباراتي الذهاب والإياب في المغرب، بعد طلب من إدارة النادي المصري.

وكان مقررًا أن تقام مباراة الذهاب يوم 1 مارس في مصر، قبل أن تقام مباراة العودة بعدها بأسبوع في المغرب.

ووافق النادي المغربي على استضافة مباراتي الذهاب والإياب وفقا لعدد من الاشتراطات، وهي موافقة الاتحاد الأفريقي على ذلك القرار، وإجراء مباراتي الذهاب والإياب بالملعب البلدي لبركان نظرًا لضيق الوقت بين المباراتين.

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كما رحب نهضة بركان بتحمل مصاريف الإقامة لمدة 10 أيام لـ35 فردًا، وتحمل مصاريف الطيران الداخلي والخارجي.

وكان الأمن رفض طلب النادي المصري، بإقامة مباراة الفريق أمام نهضة بركان على ملعب الإسماعيلية بحضور 15 ألف متفرج، ليقرر إقامة المباراة في الإسكندرية بحضور ألف متفرج فقط.

ورفض النادي المصري قرار الأمن، مطالبا بحقه في الحضور الجماهيري، في تكرار لسيناريو الموسمين الماضيين أثناء مشاركة الفريق بالبطولات الأفريقية للأندية.