رئيس الزمالك ينتقد عيد عبدالملك بسبب الأهلي

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تصريحات أحمد عيد عبدالملك نجم الفريق السابق والتي أكد فيها أنه يكره النادي الأهلي ولن يشجعه نهائيا.
وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة"الزمالك" ، "هذا الكلام لا يقال في قناة الزمالك لانه يساعد على الفتنة وهو ما نرفضه".
وتابع " أي شخص لديه مشاعرعدائية ضد النادي الأهلي لا يظهرها في قناة نادي الزمالك، ومثلما انتقدنا تصريحات شريف عبدالمنعم في قناة الأهلي من قبل فننتقد أيضا تصريحات عبدالملك". وأضاف" قناة الزمالك الهدف منها في المقام الأول هو التوحيد بين جماهير القطبين".
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