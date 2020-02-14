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مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي التونسي

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طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجماهير بعدم التهويل أو التهوين من فريق الترجي التونسي قبل لقائهما مساء اليوم في السوبر الافريقي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "الزمالك" ، "الترجي فريق كبير ويمتلك خبرات عالية ونحترمه ونقدره".

وأكمل " أقول للاعبين أنك لا تمثل الزمالك

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فقط ولكنك تمثل مصر بأكملها، الجماهير التي كانت في مطار الدوحة واستقبال اللاعبين كانت كلها زملكاوية ومفيش مشجع أهلاوي هيرتدي قميص الزمالك مهما كان".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين عبر هاتف أيمن حافظ بين شوطي مباراة

الإسماعيلي وطالبتهم بالهدوء، وهي نفس رسالتي غدا أطالبهم بالهدوء والتركيز وإزالة الضغوطات من عليهم ويمتعوا أنفسهم".

وأشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم حال تمسكه بخوض مباراة القمة في بطولة الدوري يوم ٢٤ من الشهر الجاري فيجيب تأجيل مواجهة الترجي التونسي ليوم ٢٩ في ذهاب الدور ربع النهائي.

وواصل " إحنا عندنا لاعيبة مش مكن وسيتعرضوا لمجهود كبير".

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