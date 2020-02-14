600 ألف جنيه من الأهلي كدفعة مبدئية لعلاج مؤمن زكريا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه، بمقر النادي بالجزيرة، اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يعاني من مشكلةصحية تستدعي سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادي موافقة الجهة الإدارية.
وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غيرمقيد في قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية في علاج اللاعب، ليؤكد الأهلي أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر في دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.
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