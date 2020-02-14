العراقى مهند على يغادر قطر لبدء رحلة احترافه فى البرتغال

غادر مهند علي نجم المنتخب العراقي، قطر منذ قليل، متجهًا إلى البرتغال من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف فريقه الجديد بورتيمونينسي البرتغالي.



وكان نادي بورتيمونينسي أعلن عن توقيعه مع الموهبة العراقية مهند على مهاجم الدحيل القطري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء

خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان سبب تأخر سفر اللاعب إلى البرتغال خلال الأيام الماضية هو تأخر استخراج الفيزا التي كانت عقبة، ونجح النادي البرتغالي اليوم الخميس في استخراجها للاعب.