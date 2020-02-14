الأهلي يعلن قرارات اجتماع اليوم .. والدرندلي رئيساً لبعثة السوبر بالإمارات

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه مساء اليوم، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة المقبلة.
واتخذ المجلس القرارات التالية: – تكليف خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، لخوض
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