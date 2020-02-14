بعد مباراة الفيحاء ضد الهلال.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي

حقق فريق الهلال الفوز على فريق الفيحاء بهدف نظيف سجله محمد البريك في الدقيقة 69، في مباراة أقيمت في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي.
الدقيقتين 48 و59وعبد الكريم يودا في الدقيقة 49، أما الاتفاق فسجل له سعد علي السلولي في الدقيقة 51 ومحمد مررزوق الكويكبي في الدقيقة 65.
وفي نفس الجولة فاز فريق الحزم على الاتفاق بنتيجة 3-2، سجل للحزم كارلوس ستراندبيرج في
ونقدم إليكم بعد نهاية مباريات الخميس ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
الهلال بـ 41 نقطة
النصر بـ 35 نقطة
الأهلي بـ 33 نقطة
الوحدة بـ 30 نقطة
التعاون بـ 27 نقطة
الفيصلي بـ 27 نقطة
الرائد بـ 27 نقطة
الشباب بـ 25 نقطة
أبها بـ 23 نقطة
الحزم بـ 22 نقطة
الفيحاء بـ 21 نقطة
الاتفاق بـ 20 نقطة
الاتحاد بـ 19 نقطة
ضمك بـ 14 نقطة
العدالة بـ 12 نقطة
الفتح بـ 11 نقطة
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