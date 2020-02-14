بعد مباراة الفيحاء ضد الهلال.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي

حقق فريق الهلال الفوز على فريق الفيحاء بهدف نظيف سجله محمد البريك في الدقيقة 69، في مباراة أقيمت في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي.



وفي نفس الجولة فاز فريق الحزم على الاتفاق بنتيجة 3-2، سجل للحزم كارلوس ستراندبيرج في

الدقيقتين 48 و59وعبد الكريم يودا في الدقيقة 49، أما الاتفاق فسجل له سعد علي السلولي في الدقيقة 51 ومحمد مررزوق الكويكبي في الدقيقة 65.ونقدم إليكم بعد نهاية مباريات الخميس ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.