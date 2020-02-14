تواجد المطرب رامى رفعت في فندق بعثة الزمالك بقطر، والتقى إسماعيل يوسف رئيس البعثة مدعما للفريق قبل لقاء السوبر. ووقع الاختيار علي الفنان رامي رفعت لتقديم أغنية حفل افتتاح كأس السوبر الإفريقي 2020 بين الزمالك والترجي التونسي غدا الجمعة في تمام السادسة مساءا والذي تستضيفه قطر. الإفريقي 2020 بين الزمالك والترجي التونسي غدا الجمعة في تمام السادسة مساءا والذي تستضيفه قطر. وقال رامي في تصريح خاص إنه فخور بالوقوف بجانب نادي الزمالك والغناء له في هذا اليوم المهم، مؤكدا أنه سيغني أكثر من أغنية خلال حفل الافتتاح ويبدءها بأغنية "يا زمالك أنت كبير"، بالإضافة لأغنية جديدة أعدها خصيصا لهذا اليوم بعنوان "فك التكشيرة" وستكون مفاجأة لجمهوري ولكل مشجعي نادي الزمالك. نادي الزمالك والغناء له في هذا اليوم المهم، مؤكدا أنه سيغني أكثر من أغنية خلال حفل الافتتاح ويبدءها بأغنية "يا زمالك أنت كبير"، بالإضافة لأغنية جديدة أعدها خصيصا لهذا اليوم بعنوان "فك التكشيرة" وستكون مفاجأة لجمهوري ولكل مشجعي نادي الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي رفعت يحيي حفل السوبر الإفريقي الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.