الأهلي يدعو وزير الرياضة ومحافظ القاهرة لوضع حجر الأساس لفرع التجمع

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، دعوة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب

والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لوضع حجر الأساس لفرع النادي بالتجمع الخامس، وذلك في الواحدة ظهر بعد غدٍ السبت.يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع الخامس، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى، التي تنتهي في غضون عام من الآن.