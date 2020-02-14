وزير الرياضة يشهد افتتاح النسخة الثانية من المعرض الدولي ISF للرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الخميس 13 فبراير افتتاح المعرض الدولي ISF للرياضة واللياقة البدنية والصحة ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في نسخته الثانية بالتعاون والشراكة مع شركة زين لتنظيم المعارض والمؤتمرات المصرية والدولية ، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ويقام على هامش المعرض المؤتمر الدولي للسياحة والأحداث الرياضية والذي يناقش مجموعة من المحاور أبرزها السياحة والأحداث الرياضية ووجهة مصر 2030 ، والاستثمار في السياحة والأحداث الرياضية ، ودور الإعلام والقطاع الخاص في ذلك المجال .

ويهدف تنظيم وزارة الشباب والرياضة للمعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحة لشمال أفريقيا للسنة الثانية على التوالي إلى زيادة سياحة المعارض الرياضية بمصر ، وجذب اهتمام ومشاركة أكبر الأسواق العالمية في مجال الرياضة واللياقة البدنية في أفريقيا والشرق الأوسط ، بالاضافة إلى نشر

ثقافة جديدة وعصرية للشعب المصري من مختلف الأعمار لممارسة الرياضة ، وتنشيط السياحة الرياضية وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة الرياضة من الأجهزة ، والمعدات ، والأدوات ، والملابس ، والأحذية الرياضية .

وفي معرض كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استراتيجية الوزارة ترتكز أحد محاورها على تفعيل مضمون الرياضة كمنتج وصناعة ، والعمل على التسويق للمعارض والشركات العاملة في مجال الرياضة داخل مصر مشيراً إلى أن مصر أصبحت سوق كبير جاذب للإستثمار .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المؤتمر الدولي للرياضة واللياقة البدنية يعتبر بداية لإنطلاق سياحة المعارض الرياضية في مصر ، لافتاً إلى أن هناك انتشاراً وتنوعاً في المعارض بالشرق الأوسط ، مشيراً إلى

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أن المعارض الرياضية تعد أحد مجالات الاستثمار الرياضي ، مضيفاً أهمية تكاملها بحيث تنمي ريادة الأعمال للشركات وتتناول موضوعات الصحة واللياقة البدنية والصناعات الرياضية .

وأضاف " صبحي " أن وزارة الشباب والرياضة وضعت استراتيجية من العام الماضي متعلقة باقامة المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحة وتطوير نسخة القادمة ، مشيراً إلى أن النسخة الأولى من معرض الرياضة واللياقة البدنية والصحة العام الماضي بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق والمنتخبات بالمعادي ، وها هي النسخة الثانية تقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ، ونسخة المعرض الثالثة ستكون العام القادم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس .

ويشارك بالمعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحة في دورته الثانية أكثر من 80 شركة عارضة منها الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا صناعة الرياضة والمستلزمات الرياضية ، وتجهيزات المنشآت الرياضية ، والمراكز الطبية ، والخدمات الرياضية .

ومن الجدير بالذكر أن المعرض ينظم بصفة دورية في دول الكويت والإمارات والسعودية ، وشاركت الادارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بنسختة السابقة والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ابريل العام الماضي .