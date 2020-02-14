أهداف مباراة ميلان ويوفنتوس فى كأس إيطاليا

بات يوفنتوس على وشك التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا، بعدما اقتنص تعادلاً إيجابياً بطعم الفوز 1 / 1 من ملعب مضيفه ميلان اليوم الخميس 13-2-2020 على ملعب “سان سيرو“، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وتقدم ميلان بهدف حمل توقيع لاعبه الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة 62، قبل أن يضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ثيو هيرنانديز في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستفاد يوفنتوس من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز نجمه البرتغالي “كريستيانو رونالدو” هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة جزاء.

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وبات يكفي يوفنتوس التعادل السلبي في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه في الرابع من آذار/مارس القادم من أجل الصعود للمباراة النهائية للبطولة.

في المقابل، أصبح يتعين على ميلان الفوز على يوفنتوس، أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 / 1، لحجز بطاقة الصعود للنهائي ومواصلة حلمه نحو التتويج باللقب.

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إليكم اهداف مباراة ميلان ويوفنتوس فى ذهاب كأس إيطاليا..

التعادل ليوفنتوس “رونالدو” ركلة جزاء