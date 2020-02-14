انتهت بالتعادل الإيجابي.. رونالدو ينقذ يوفنتوس أمام نظيره ميلان 

عاد يوفنتوس بتعادل ثمين من ميدان نظيره ميلان، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

سجل أنتي ريبيتش هدف ميلان في الدقيقة 61، وعادل كريستيانو رونالدو النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في 4 مارس/آذار المقبل، في لقاء الإياب، على ملعب أليانز ستاديوم، لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

ساري دخل اللقاء معتمدًا على طريقة "4-3-3"، بعدما أعاد رامزي للعب في خط الوسط بجانب ماتويدي وبيانيتش، فيما شارك خوان كوادرادو في الخط الهجومي بجانب ديبالا ورونالدو.

في المقابل، بيولي اعتمد على طريقة "4-2-3-1"، بعدما دفع بيولي بكيسي وبن ناصر كلاعبي ارتكاز أمام الرباعي الدفاعي، وأمامهم الثلاثي ريبيتش، كاستييخو وكالهانجولو وأمامهم إبراهيموفيتش.

اعتماد ميلان الأكبر كان على "التسديدات"، وحاول لاعبو الروسونيري استخدام سلاح التسديد من خارج وداخل المنطقة.

أما يوفنتوس لم يكن له معالم واضحة، وغابت الخطورة والفاعلية على مرمى ميلان، في ظل قرار ساري بالاعتماد على ديبالا كمهاجم، مما سهل مهمة مدافعي ميلان، فيما غابت الأطراف عن ترك بصمة واضحة.

المحاولة الأولى جاءت بعد مرور دقيقة ونصف، بعدما استلم كيسي الكرة أمام منطقة الجزاء، ليسدد قذيفة صاروخية تمر بجوار قائم بوفون الأيسر.

وعاد ميلان بتسديدة جديدة في الدقيقة الخامسة، بعدما وصلت الكرة إلى ريبيتش الذي حاول التوغل أمام المنطقة ليسدد كرة قوية أبعدها بوفون بقبضة يده بعيدًا عن مرماه.

وتوغل ثيو هيرنانديز في الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية أرضية لتجد إبراهيموفيتش الذي حاول تسديد الكرة بالكعب لتمر بجوار المرمى.

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ووسط اعتماد ميلان على سلاح التسديد، سنحت الفرصة أمام كالابريا في الدقيقة 21 بعدما حصل على تمريرة من كيسي، سددها بقوة في اتجاه المرمى، تألق معها بوفون وأبعدها إلى ركنية.

وجاءت المحاولة الأولى ليوفنتوس على مرمى ميلان في الدقيقة 35، بعدما سدد خوان كوادرادو تسديدة قوية من خارج المنطقة، أبعدها الحارس دوناروما عن مرماه.

بداية الشوط الثاني جاءت بنفس طريقة انطلاقة اللقاء، بعدما كان ميلان قريبًا من التهديف، بعدما سنحت الفرصة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أمام ريبيتش الذي سدد قذيفة بالقدم اليسرى تصدى لها بوفون.

وفي الدقيقة 59، سنحت فرصة ليوفنتوس، بعدما حاول ماتويدي التسديد من داخل المنطقة ليتصدى دوناروما ويبعدها لتصل إلى ديبالا الذي سدد من على حدود المنطقة، كرة وصلت سهلة لحارس ميلان.

ورد إبرا سريعًا على فرصة ديبالا، بعد هجمة مرتدة وصلت لريبيتش الذي بدوره مرر الكرة إلى زلاتان ليسدد كرة قوية يبعدها بوفون إلى ركنية.

ونجح ميلان في هز الشباك بالدقيقة 61، بعدما نجح ريبيتش في تسجيل الهدف الأول بالمباراة بعدما استغل عرضية متقنة من كاستييخو من الناحية اليمنى ليقابلها بتسديدة رائعة في الشباك.

وتلقى ثيو هيرنانديز، البطاقة الحمراء في الدقيقة 72، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة بعد تدخل عنيف على باولو ديبالا.

وأهدر ديبالا فرصة التعديل ليوفنتوس في الدقيقة 84، بعدما حصل على تمريرة من خوان كوادرادو ليسدد كرة يسارية بجوار القائم الأيسر لدوناروما.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بالدقيقة 89 بعدما سدد رونالدو كرة مقصية ارتطمت بيد كالابريا، عاد الحكم على إثرها للفار واحتساب ركلة جزاء، ونجح كريستيانو في إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بالتعادل.

المصدر، كوورة

