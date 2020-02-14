رياضة | موعد مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر الجمعة 14 فبراير في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر الجمعة 14 فبراير في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب المكس بالأسكندرية اليوم، الجمعة مباراة قوية تجمع بين الأهلي والمصري ضمن مباريات الجولة السادسة من مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء قوى ومنتظر.

ويسعي المارد الأحمر للإستمرار فى سلسلة الإنتصارات ببطولة الدوري بعد الفوز فى 14 مبارا ة متتالية، بينما يسعي المصري لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه بجدول الدوري.

موعد مباراة الأهلي والمصري يحل الأهلي ضيف ثقيل على المصري فى تمام الثامنة وربع بتوقيت القاهرة والتاسعة وربع بتوقيت السعودية والعاشرة وربع بتوقيت الإمارات والسادسة وربع بتوقيت جرينتش. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري يلتقي كل من الأهلي والمصري فى تمام الثامنة وربع بتوقيت القاهرة والتاسعة وربع بتوقيت السعودية والعاشرة وربع بتوقيت الإمارات والسادسة وربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي قررت تأخير مباراة الأهلي والمصري للساعة الثامنة وربع بسبب إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي والتى ستقام فى تمام السادسة مساءاً.