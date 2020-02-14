رياضة | موعد مباراة الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر الجمعة 14 فبراير في السوبر الإفريقي Zamalek vs Es tunis

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يواجه فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي "باتريس كارتيرون"، نظيره فريق الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير لعام 2020 على ملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية "الدوحة" في نهائي النسخة رقم 28 من بطولة كأس السوبر الإفريقي.



موعد مباراة الس

وبر الإفريقي بين الزمالك والترجي:

تنطلق أحداث المواجهة النارية بين الزمالك والترجي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والثالثة عصرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويدير المباراة تحكيميا الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

تاريخ الزمالك والترجي في بطولة السوبر الإفريقي: الزمالك سبق وتوج بكأس السوبر الإفريقي 3 مرات سابقة أعوام 1994، 1997، 2003، بينما فشل في حصد اللقب مرة وحيدة عام 2001، بينما نجح فريق الترجي في التتويج بالقب الإفريقي مرة وحيدة عام 1995، بينما فشل في التتويج باللقب 3 مرات أعوام 1999، 2012، 2019.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي: Advertisements تشكيل الزمالك حراسة المرمى : محمد أبوجبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد الغن”.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما،أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : مصطفى محمد.

تشكيل الترجي: حراسة المرمى : معز بن شريفية

خط الدفاع : حسين ربيع ، أمين بن حميد،شمس الدين الزوادي،أيهاب مباركي

خط الوسط : كوابي بونسو، يوسف العبدالي، محمد أمين مساكني، فادي بن شويح

خط الهجوم : رائد فداء، محمد علي بن حمودة.