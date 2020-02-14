رياضة | أهداف مباراة ميلان و يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة ميلان و يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق يوفنتوس تعادل ثمين في الثواني الأخيرة أمام نظيره ميلان، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

سجل أنتي ريبيتش هدف ميلان في الدقيقة 61، وعادل كريستيانو رونالدو النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في 4 مارس المقبل، في لقاء الإياب، على ملعب أليانز ستاديوم، لحسم المتأهل للمباراة النهائية.