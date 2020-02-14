رياضة | مرتضى منصور يهاجم شوبير وحفيظ دراجي.. تعرف على التفاصيل

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي شهد مجهود كبير من المسؤولين عن البعثة والجالية المصرية في قطر.

وقال منصور في تصريحات على قناة الزمالك: كنت أتمنى أن يذيع اللقاء علي محمد علي، اما اللقاء بتعليق حفيظ دراجي الأخواني .

وأضاف: رسالتي للاعبي الفريق، انت تمثل مصر وليس الزمالك فقط، قمت بشراء ١٠ آلاف علم سيتم توزيعهم على الجماهير المتواجدة بالملعب، مشيرا الى أن كل من تواجد في مطار الدوحة زملكاوي يا أحمد ياشوبير، هذه رابطة زملكاوية أبهرت العالم. وأختتم: رسالتي للجمهور، الترجي فريق كبير ولديه العديد من البطولات، لأ نريد أن نقلل أو نستهين بقدراته، يجب التركيز ودعم الفريق فقط داخل الملعب.