رياضة | بعد الانتقال لصفوف تشيلسي.. ماذا قدم حكيم زياش في الدوري الهولندي



ودع نادي اياكس الهولندي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر لاعبه الدولي المغربي حكيم زياش الذي سينتقل الي صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي بدءاً من الانتقالات الصيفية القادمة بمبلغ قدره 45 مليون يورو. واستطاع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش جذب أنظار الأندية الأوربية له بعد تألقه اللافت مع نادي أياكس الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حيث نجح في قيادة الفريق الهولندي الي دور نصف نهائي البطولة الأوربية العريقة ليودع البطولة علي يد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي. Advertisements

وذكرت العديد من التقارير الأوربية و الإنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي واجه منافسة قوية من نظيره نادي آرسنال الإنجليزي و توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي.

يذكر أن النجم الدولي المغربي حكيم زياش قد بدل مسيرته الكروية في الأراضي الهولندية مع نادي هيرنفين لينتقل بعدها الي صفوف نادي تفنتي ومن ثم الي صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016 بمبلغ قدره 11 مليون يورو ليلمع مع نادي العاصمة حيث حقق لقب الدوري الهولندي الممتاز وبطولة كأس هولندا بالاضافة الي جائزة لاعب العام في هولندا وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضمن قائمة أفضل 20 لاعبًا في القارة عن الموسم الحالي.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي ما قدمه النجم الدولي المغربي حكيم زياش في الدوري الهولندي منذ عام 2014 وحتي هذا الموسم:

شارك اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش في مباراتين مع نادي هيرنفين و 68 مع نادي تفينتي بالإضافة إلي 109 مباراة مع نادي أياكس أمستردام حيث نجح في صنع الأهداف 76 بنسبة 3.6 لكل مباراة بينما صنع النجم الدولي المغربي الفرص من الكرات الثابتة لكل 90 دقيقة 1.3 وقام بعمل العرضيات الناجحة 161 خلال هذه الفترة وسجل حكيم زياش 62 هدفا في الأراضي الهولندية.