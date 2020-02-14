رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمصري

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:11 ص
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الأهلي والمصري
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الجمعة النادي الأهلي نظيره نادي المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للبطولة المحلية في تمام الساعة الثامنة والربع مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة والربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة والربع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسادسة والربع بالتوقيت العالمي جرينتش علي ستاد المكس الدولي بمدينة الاسكندرية.
ومن المقرر أن تذاع المباراة بين النادي الأهلي أمام نظيره نادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت المفتوحة علي النايل سات.
ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي:
1- الأهلي 42 نقطة.
2- المقاولون العرب 32 نقطة.
3-الزمالك 31 نقطة.
4-الاتحاد السكندري 27 نقطة.
5-بيراميدز 26 نقطة.
6-سموحة 24 نقطة.
7-إنبي 24 نقطة.
8-الانتاج الحربي 23 نقطة.
9-الإسماعيلي 21 نقطة.
10-المصري 20 نقطة.
11-حرس الحدود 19 نقطة.
12-الجونة 19 نقطة.
13-أسوان 18 نقطة.
14-طلائع الجيش 15 نقطة.
15-طنطا 15 نقطة.
16-مصر المقاصة 14 نقطة.
17-وادي دجلة 14 نقطة.
18-نادي مصر 11 نقطة
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