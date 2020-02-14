رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 13 فبراير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 13 فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 13 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب عودة أسينسيو نجم الفريق إلى المشاركة في التدريبات والمباريات.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- مدرب بلجيكا يفاجئ جماهير ريال مدريد بتصريح جديد عن هازارد

يرى المدير الفني لمنتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، أن إيدن هازارد "متأقلم بالفعل" مع ريال مدريد، كما أن الفريق الأبيض "يناسب إمكانيات" المهاجم البلجيكي.

وقال مارتينيز في مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في قمة بلباو الدولية لكرة القدم (BIFS´20) إنه "كان هناك تطور؛ كما أن المباراة مع باريس سان جيرمان كانت حاسمة، كان هناك تغيير في الأسلوب، وكان لهازارد دور مهم للغاية".

وأكد المدرب الإسباني أن انتقال النجم البلجيكي إلى ريال مدريد "كان حلمه منذ الطفولة" وأنه "ذهب إلى تحقيق حلمه بشكل جيد للغاية".

واستطرد: "خرج من الباب الكبير لتشيلسي وفاز بلقب معه، وعندما وصل إلى مدريد، كانت لديه الرغبة في النجاح، ويعرف أنه سوف ينجح".

ومن ناحية أخرى، أكد أن هدف بلجيكا في أمم أوروبا القادمة هو "محاولة أن نكون أفضل" مما كانت عليه في كأس العالم الأخيرة في روسيا، والتي احتلت المركز الثالث بـ"الجيل الذهبي" لكرة القدم البلجيكية.

وأضاف أنه "لكي تتأهل بلجيكا إلى نهائي أمم أوروبا، سيتوجب عليها أن تلعب خارج أرضها أمام أربعة منتخبات، اللعب في 12 دولة سيكون رائعاً".

- تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل إصابة جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد خلال التدريبات الجماعية اليوم.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

ووفقاً لإذاعة الكادينا كوبيه الإسبانية، فإن جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد تعرض لكسر في إصبع يده الأصغر وارتدي ضمادة لحمايته.

واشارت الصحيفة إلى أن البعض في ريال مدريد يعتقدون أن الضماد الذي وضعه بيل لحماية يده، فيما يرغب البعض الآخر في أن تمنح هذه الضمادة لجاريث بيل نفس الحظ الذي منحته لزميله كريم بنزيمة.

- ماركا" تشيد بنضج جوهرة ريال مدريد الذي يفوق عمره

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا حول توهج اللاعب الشاب رودريجو مع نادي ريال مدريد في الأشهر الماضية ووصفته بأنه جوهرة الملكي.

وذكرت الصحيفة: " في فترتي أكتوبر ونوفمبر كان رودريجو هو شعلة الفريق، حيث ظهر في أصعب فترة للنادي، وساعد البرازيلي في اجتياز اختبار اسطنبول قبل أن يُسجّل هاتريك ويكون الشمعة المضيئة في البيرنابيو، ليصبح ثاني أصغر لاعبٍ يقوم بذلك في دوري الأبطال بعد راؤول منذ ذلك الحين رودريغو لم يحصل على مركزه ولكنه ظل هادئًا، وهو أكثر من راضي لأنه لعب 18 مباراة مع الفريق الأول، سجل من خلالها 7 أهداف مما يعني أنه يأتي خلف بنزيما مباشرةً، وفي فبراير لعب 14 دقيقةً فقط ضد سوسييداد وسجل هدف تقليص الفارق".

وأضافت صحيفة ماركا:" في مباريات الكأس استُبعد رودريجو، وعلى الرغم من ذلك لم يرفع صوته ليشتكي، بل هو يُدرك جيّدًا موقفه داخل الفريق ويثق في زيدان، وفي الدقائق التي لعبها أوضح بأن مركزه المفضّل هو جناح يمين، لهذا عودة هازارد لن تؤثر عليه، ولكن في الجانب الآخر فـفينيسيوس سيفسح المجال لهازارد".

واختتمت الصحيفة الإسبانية الشهيرة تقريرها قائلة:"أيًّا كان القادم فرودريجو سعيد مع ريال مدريد وهو مرتاح وتحوطه بيئة طيبة ومستقرّة في ريال مدريد، وهو يعلم بثقة المدرب الفرنسي زيدان به ويثق في زيدان كثيرًا".

- الحرب بدأت بين باريس سان جيرمان وريال مدريد على الفتي الذهبي

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الأيام المقبلة ستشهد صراعا كبيرا بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره نادي ريال مدريد الإسباني حول الفتي الذهبي كليان مبابي مهاجم النادي الفرنسي.

وقالت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي سوف تقدم للنجم الدولي الفرنسي كليان مبابي عرض تجديد يسيل له اللعاب قبل بداية البطولة الأوروبية المقبلة من أجل الحفاظ عليه في الموسم الجديد وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

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وأضافت صحيفة آس الإسبانية:" إدارة نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يثق في قدرة اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي على عدم الانجراف للإغراءات والالتزام بعقده الذي لا تشوبه شائبة وينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021".

- عرض خرافي.. باريس يغري مبابي لإحباط مخطط ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات فريق باريس سان جيرمان مع نجمه كيليان مبابي من أجل تجديد عقده مع فريق العاصمة.

وذكرت صحيفة ‘‘أس‘‘ الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لتقديمه لنجم الفريق مبابي، من أجل تجديد عقده قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، لإحباط ريال مدريد المهتم بالتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن باريس سيقدم عرضًا فلكيًا بقيمة 50 مليون يورو كراتب سنوي صافي لكيليان مبابي لتمديد عقده لأطول فترة ممكنة في ملعب حديقة الأمراء.

ويرتبط مبابي حاليًا بموجب عقد مع باريس حتى 2022، ويمكن أن يجدد عقده أكثر من ذلك، إذا وافق على العرض الفلكي المقدم له الذي سيصل له قبل بطولة اليورو، في حين أنه يكسب الآن حوالي 15 مليون يورو في السنة حاليًا.

- جوارديولا يكشف عن أسرار إقالته ضد ريال مدريد

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن أنه قد يتعرض للإقالة من منصبه في حالة خروج الفريق من دور 16 لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

يختلف وضع مانشستر سيتي في البطولات التي ينافس بها هذا الموسم، حيث بات بصدد فقدان الفرصة نهائياً في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل تفوق ليفربول في الصدارة بفارق 22 نقطة.

وفي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وصل مانشستر سيتي إلى النهائي، كما لا يزال داخل إطار المنافسة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن لا شك في أن لقب دوري أبطال أوروبا يشكل الهدف الأبرز للنادي وجوارديولا.

وقال جوارديولا لصحيفة ميرور إن بقاءه في المنصب ربما يكون متوقفاً على نتيجة المواجهة مع ريال مدريد في دور 16 بدوري الأبطال.

وأضاف: "أتقبل الأمر.. أرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا.. أحلم بذلك وسأستمتع بالمباراتين أمام ريال مدريد، ولنرى ما يمكنني فعله".

وتابع: "إذا لم نتغلب عليهم فسيأتي الرئيس أو مدير الكرة، ويقول هذا ليس جيداً بالشكل الكافي، نحن نريد دوري الأبطال، سأقيلك من المنصب".

- خبر سار لريال مدريد.. أسينسيو في الطريق للعودة

تلقى فريق ريال مدريد خبرا سارا، بشأن نجم الفريق ماركو أسينسيو، حيث أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى اقتراب اللاعب من خوض المرحلة النهائية للتأهيل، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق.

وكان أسينسيو قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي من ركبته اليسرى خلال مباراة ودية في واشنطن ضد آرسنال.

وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن أسينسيو دخل المرحلة النهائية للتعافي من إصابته، حيث بدأ نجم ريال مدريد التدريب بمفرده على العشب في يناير الماضي، ووفقًا لأحدث الاختبارات الطبية فإن عملية شفائه تسير على ما يرام.

وتابعت الصحيفة، أن اسينسيو يمكنه الشهر المقبل أن يتدرب بالفعل مع زملائه، وفي شهر أبريل يمكن أن يعود مجددًا للمشاركة في المباريات في اللحظة الحاسمة من الموسم.

- نجم الفريق ومبلغ مالي.. تفاصيل عرض ريال مدريد لضم صفقة مدوية في الصيف

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة كبرى بعدما كشفت عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني لضم صفقة من العيار الثقيل مع اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ‘‘توتو سبورت‘‘ الإيطالية، أن ريال مدريد يسعى لتقديم لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز بالإضافة إلى 50 مليون يورو مقابل التعاقد مع سافيتش لاعب لاتسيو

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن لاتسيو سيقوم بتحليل عرض ريال مدريد بكل هدوء، ويبدو أن الفريق الإيطالي لن يرفض العرض المقدم على طاولته، وفي الوقت ذاته، فإن اللاعب الكولومبي لا يدخل خطط زيدان في الأيام الآخيرة بالدوري، لذلك فهو خروج مضمون عمليًا للميرينجي للسوق الصيفية.

ويمتلك سافيتش أرقام جيدة هذا الموسم، حيث لعب 22 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وقام بتقديم خمس تمريرات حاسمة، وحصل على خمس بطاقات صفراء هذا الموسم.