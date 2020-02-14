رياضة | عاجل.. أحمد الطيب يعلن عن القناة الناقلة للسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحمد الطيب يعلن عن القناة الناقلة للسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المعلق الرياضي أحمد الطيب إذاعة مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي غدًا الجمعة عبر قناة بي إن سبورتس ١.

وغرد الطيب عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"آخر كلام مباراة السوبر الأفريقى غداً ستذاع فقط على بى ان سبورتس بتعليق الزميل حفيظ دراجى و لن تذاع على قناة الكأس ".

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وأضاف :"كل التوفيق لنادى الزمالك المرشح الأقوى للقب أمام فريق قوى ومحترم هو الترجي".

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في السادسة من مساء غد الجمعة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.