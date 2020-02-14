رياضة | وزير الشباب والرياضة يزور بنى سويف السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يزور بنى سويف السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بزيارة السبت القادم لمحافظة بنى سويف وذلك لمتابعة العديد من الأنشطة بجانب افتتاح بعض المشروعات وإجراء لقاء شبابي بشباب المحافظة وذلك بحضور الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف ومسوؤلى مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف

وقال أحمد سرور ، مدير عام الشباب والرياضة ببنى سويف : من المقرر زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بنى سويف وذلك لتفقد المدينة الرياضية باستاد بنى سويف الرياضى بجانب الملعب الفرعى والصالة المغطأة .

وأضاف : يأتى ذلك بجانب تفقد الملاعب الفرعية بنادى الزهور لمتحدى الإعاقة ومتابعة مشروع البطل الأوليمبى وتدريب الفرق الكروية ومشروع "ألف بنت ألف حلم" المبرم بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الثقافى البريطانى .

وإختتم تصريحاته: بنهاية اليوم سيتم متابعة انشطة لعبات المصارعة والكاراتيه وإجراء لقاء شبابي باحدى القاعات بجانب افتتاح تطوير بعض الملاعب بمركزى شباب العبور وقصله بمدينة بنى سويف .