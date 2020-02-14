رياضة | السوبر الإفريقي.. كارتيرون يحلم بتكرار إنجاز 6 مدربين أجانب مع الزمالك (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر الإفريقي.. كارتيرون يحلم بتكرار إنجاز 6 مدربين أجانب مع الزمالك (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما تشير عقارب الساعة إلي السادسة مساءًا يوم الجمعة القادم 24 / 2 / 2020، سوف تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة العربية صوب العاصمة القطرية "لدوحة" لمتابعة أحداث المواجهة النارية بين الزمالك والترجي التونسي في نهائي عربي خالص ببطولة كأس السوبر الإفريقي في نسختها الثامنة والعشرين.

ويتطلع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك للفوز على فريق الترجي التونسي والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، لينضم لقائمة المدربين الأجانب الذين قادوا الفارس الأبيض للتتويج بالبطولات القارية عبر تاريخه، حيث سبق وحقق 6 خواجات 8 ألقاب قارية رفقة الفريق الزملكاوي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" المدربين الأجانب الذين حصدوا البطولات القارية مع الزمالك عبر التاريخ:-

1- ريتشي باركر:

المدرب الإنجليزي ريتشي باركر أول مدرب أجنبي قاد الزمالك لمنصة التتويج الإفريقية، حيث حصد مع الفارس الأبيض لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 1986 أفريكا سبورت الإيفواري بالفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقين الفوز بنتيجة 2-0 ذهابا وايابا.

2- فيرنر:

قاد الألماني فيرنر فريق الزمالك للتتويج ببطولتين إفريقيتين، حيث حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1996 على حساب فريق شوتنج ستارز النيجيري بركلات الترجيح 5-4، كما توج ببطولة السوبر الإفريقي 1997على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح ايضًا.

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3- كارلوس كابرال:

حصد المدرب البرازيلي كارلوس كابرال لقب بطولة دوري ابطال إفريقيا عام 2002 على حساب فريق الرجاء المغربي بهدف "تامر عبد الحميد"، كما توج بكأس السوبر الإفريقي عام 2003 على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة 3-1.

4- أوتوفيستر:

حصد المدرب الألماني أوتوفيستر لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مع الزمالك عام 2000 على حساب فريق كانون ياوندي الكاميروني، بالفوز عليه 4 -3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

5- كريستيان جروس:

المدرب السويسري كريستيان جروس قاد الزمالك للتتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخ العام الماضي 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 5 -3 بعدما تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.

6- رود كرول:

المدرب الهولندي رود كرول قاد الزمالك للتتويج بكأس "الأفروآسيوية" عام 1997 على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وخسر ذهابا 2-1، بينما فاز الفارس الأبيض بهدف دون رد.