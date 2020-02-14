رياضة | رسميا.. بكري مديرا فنيًا للقومي خلفًا لرضوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بكري مديرا فنيًا للقومي خلفًا لرضوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي القومي تعاقده مع أحمد بكري لتولي تدريب الفريق الأول، خلفاً لأحمد رضوان الذي قدم اعتذاره عن الاستمرار بتدريب الفريق هو وجهازه المعاون.

يذكر أن بكري قد تولي تدريب العديد من الفرق أبرزها بولاق الدكرور لمدة موسمين، وجينيس لمدة أربع مواسم، والذي رحل عنه قبل نهاية الدور الأول بأسبوعين.

ويستعد القومي لمواجهة أبو النمرس السبت المقبل في قمة مباريات الأسبوع التاسع عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، تحت شعارها "لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط والهروب من منطقة الهبوط".

Advertisements

ويحتل القومي المركز السابع برصيد 22 نقطة، بينما يحتل أبو النمرس المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب أبو النمرس، قد انتهت بفوز القومي بهدف نظيف سجله اللاعب وليد فيصل في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الدخان 46 نقطة

2- الإتصالات 41 نقطة

3- جولدي 39 نقطة

4- حلوان العام 37 نقطة

5- أكتوبر 28 نقطة

6- المعادي 24 نقطة

7- القومي 22 نقطة

8- بشتيل 20 نقطة

9- الصف 19 نقطة

10- أبو النمرس 18 نقطة

11- جينيس 18 نقطة

12- البدرشين 17 نقطة

13- العياط 13 نقطة

14- الصيد 11 نقطة