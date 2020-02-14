رياضة | أخبار الزمالك اليوم الخميس: حسم مصير كارتيرون.. تعليق نجم الترجي على مواجهة السوبر.. تحديد بديل كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الخميس: حسم مصير كارتيرون.. تعليق نجم الترجي على مواجهة السوبر.. تحديد بديل كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس ١٣ فبراير العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حسم نصير كارتيرون وتعليق نجم الترجي على مواجهة السوبر وتحديد بديل كهربا في الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.

إيهاب المباركي: لا بديل أمامنا سوى الفوز على الزمالك

شدد إيهاب المباركي مدافع فريق الترجي التونسي على صعوبة لقاء الزمالك المقرر له غدًا الجمعة في السوبر الإفريقي.

وأكد المباركي أن مواجهة الزمالك صعبة بكل المقاييس في ظل تواجد أكثر من عنصر مميز بين صفوف الفريق.

وتابع "توجنا بمختلف البطولات في السنوات الماضية، السوبر الافريقي فقط ينقصنا فقط والجيل الحالي لم يحققه".

مدرب الترجي يتحدث عن مواجهة الزمالك

كشف مجدي تراوري المدرب العام لفريق الترجي التونسي عن استعدادهم بشكل كامل لمباراة الزمالك غدًا الجمعة في بطولة السوبر الإفريقي.

وأشار في المؤتمر الصحفي للقاء إلى أنهم استوعبوا أخطاء الموسم الماضي وفقدان اللقب أمام فريق الرجاء المغربي.

وأوضح أنهم لا يشغلوا بالهم حاليا بلقائي الزمالك بدوري أبطال افريقيا، وتركيزهم منصب على أمر واحد فقط وهو السوبر الافريقي.

الزمالك يحسم مصير كارتيرون قبل السوبر الإفريقي

نقل مسئولو نادي الزمالك رسالة واضحة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل لقاء الترجي التونسي المقرر له غدًا الجمعة في السوبر الإفريقي.

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وتحدث مسئولو الزمالك مع المدرب قبل السفر، وطالبوه بعدم التفكير أو شغل ذهنه بكل ما يقال هو ارتباط مصيره بالسوبر الإفريقي والمحلي، وطالبوه بالتركيز مع الفريق داخل الملعب فقط.

وزير الرياضة يدعم الزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإجراء اتصال هاتفي بإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في قطر لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم.

الزمالك يحدد بديل كهربا

استقر مسئولو نادي الزمالك، على عودة نجم الفريق المعار للاتحاد السكندري أحمد رفعت، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع زعيم الثغر .

وجاء استقرار الزمالك على عودة أحمد رفعت فى نهاية الموسم، من أجل تعويض فراغ محمود كهربا بعد رحيله عن صفوف الفريق بالموسم الماضى، حيث يجيد رفعت المشاركة فى مركز الجناح الأيسر.

الزمالك بزيه الرسمي في مواجهة الترجي

أسفر الاجتماع الفني لمباراه السوبر الإفريقي الذي عقد صباح اليوم بفندق شيراتون الدوحه عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر والأصفر والحارس الطاقم الأزرق.

الزمالك يعزل لاعبيه عن الزيارات قبل مباراة الترجي

فرض إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة في قطر تركيز كامل على بعثة الفريق قبل مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة 15 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي والتي ستقام في دولة قطر.