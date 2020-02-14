رياضة | فاروق جعفر يوجه 3 رسائل للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر يوجه 3 رسائل للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الزمالك والترجي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، والذي سيقام بين الفريقين على ستاد "ثاني بن جاسم" في العاصمة القطرية الدوحة.

ووجه "جعفر" عدة نصائح لنجوم الزمالك من أجل الفوز على الترجي وحصد لقب بطولة السوبر الإفريقي.

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وقال "جعفر" خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك يجب أن تكون المبادرة للاعبي الأبيض عبر منطقة وسط الملعب والسيطرة من البداية ويكونوا فعل وليس رد فعل.

وأضاف: " يجب أن تظهر شخصية الزمالك مع انطلاق المباراة وإجبار لاعبي الترجي على البقاء في مناطقهم الدفاعية"، مؤكدًا على ثقته الكاملة في لاعبي الأبيض لتحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة الإفريقية.

يذكر أن الزمالك حصد لقب بطولة السوبر الإفريقي 3 مرات طوال تاريخه، بينما توج الترجي بلقب البطولة مرة وحيدة.