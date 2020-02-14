رياضة | خاص.. رضا عبد العال يختار التشكيل الأنسب للسوبر الإفريقي ويتحدث عن نقطة قوة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رضا عبد العال يختار التشكيل الأنسب للسوبر الإفريقي ويتحدث عن نقطة قوة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبد العال نجم نادى الزمالك السابق على صعوبة مواجهة الترجي التونسي ، على لقب كأس السوبر الإفريقي فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب الغرافة بقطر تحت قيادة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

وقال رضا عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :" مواجهة الترجي التونسي صعبة جدًا ، ولكن الأمر المطمئن هو وجود جماهير غفيرة ستؤازر الزمالك غدًا من ملعب المباراة وذلك دائمًا ما يؤثر بالإيجاب على لاعبي الزمالك ورأينا ذلك فى نهائي الكونفدرالية ونهائي كأس مصر أمام بيراميدز، أن وجود الجماهير سيكون عامل فارق مع الزمالك فى مباراة السوبر الإفريقي ".

وعن رايه فى التشكيل الأنسب للمباراة، قال :" بالطبع لا أعلم حالة اللاعبين وجاهزيتهم، ولكن أتمنى من كارتيرون إختيار التشكيل المناسب للمباراة، خاصة أن الزمالك إذا سجل هدف فى بداية المباراة ستكون الأمور أسهل، ووجهة نظري فى التشكيل الأنسب أن الرباعي الأمامي يتكون من مصطفي فتحي فى مركز الجناح الأيمن مع إن ذلك صعب وأشرف بن شرقي فى عمق الملعب وأحمد زيزو فى الجناح الأيسر ويكون المهاجم مصطفي محمد، بينما على مستوي خط الدفاع أتمني وجود محمد عبد الغنى بجانب محمود علاء ووسط الملعب بالطبع سيكون به كل من فرجاني ساسي وطارق حامد مع وجود باقي اللاعبين ".

وأضاف :" إحنا الزمالك لا نخاف من أى فريق ونستطيع الفوز ونحترم جميع الفرق ".