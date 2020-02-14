اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة 14-2-2020 في كأس السوبر الإفريقي

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والترجي الرياضي الجمعة 14/1/2020 في كأس السوبر الإفريقي، حيث يصطدم فريق الزمالك حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي مع نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 على أرضية ملعب ثاني جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتُنقل مباراة الزمالك ضد الترجي بث مباشر اليوم عبر الإنترنت، ويأمل كلاً من الطرفين في الظفر بلقب كأس السوبر الإفريقي، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار بطولة كأس السوبر الإفريقي.