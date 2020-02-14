الامارات | الإصابة تمنع بيانكا من المشاركة في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تمنع بيانكا من المشاركة في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أمس اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، أن الإصابة حالت دون مشاركة بيانكا أندريسكو في الحدث الذي ينطلق الاثنين المقبل. وأكدت في بيان صحافي أن بيانكا لم تتعافَ بعد من الإصابة في الركبة التي أبعدتها عن المشاركة في بطولة أستراليا الأخيرة. وقالت اللاعبة في تصريح صحافي إنها لم تشأ المجازفة، لذلك التزمت بعدم المشاركة نزولاً عند نصيحة طبيبها المعالج. في جانب آخر، تستعد النجمة العالمية التشيكية كارولينا بليسكوفا لبدء حملة انتزاع لقبها الأول في البطولة.

وتطمح المصنفة الثالثة عالمياً لإضافة لقب دبي إلى قائمتها المتزايدة من الألقاب العالمية، وقد استهلت موسمها بإحراز ثالث لقب لها في بطولة بريسبن خلال أربع سنوات، ورغم سقوطها في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة أمام الروسية أناستازيا بافليتشينكوفا، احتاجت الأخيرة إلى ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة لحسم المواجهة مع بليسكوفا.

وأنهت بليسكوفا موسم 2019 بنجاح، رغم خروجها المرير من ربع نهائي بطولة دبي على يد التايوانية سو وي شيا، بعد أن كانت متقدمة في النهائية 5-1.