الامارات | شرطة دبي يكسب «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي يكسب «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج اللواء عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق شرطة دبي (أ) بطلاً للنسخة الثانية من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020، بحصوله على أعلى مجموع في النقاط العام ضمن المسابقات الخمس طوال أيام التحدي، إذ حصد الفريق 198 نقطة، ليظفر بجائزة المركز الأول 70 ألف دولار، فيما جاء فريق فيتايز الروسي في المركز الثاني بمجموع 193 نقطة (30 ألف دولار)، وحل فريق سوبر البيلاروسي في المركز الثالث بمجموع 185 نقطة (20 ألف دولار).

وكانت 46 فريقاً تنافست في التحدي، ممثلة 26 دولة من مختلف دول العالم، ضمن خمس مسابقات، هي: المسابقة التكتيكية لإنقاذ رهينة، وتحدي إنقاذ ضابط مصاب، إضافة الى الهجوم السريع، ومسابقة البرج، وتحدي الموانع.

والتقى المري، على هامش منافسات التحدي، بقادة الفرق المشاركة، مؤكداً أن «مخرجات النسخة الثانية من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية كانت نوعية بكل المقاييس»، وقال في تصريحات صحافية: «إن العائد من تنظيم التحدي متمثل في حجم الفائدة المعرفية والاحتكاك المباشر بمختلف المدارس والقوى المختصة في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية»، مشيراً إلى أن «فرق شرطة دبي لديها من القدرات والإمكانات ما يؤهلها لأن تكون مدرسة ذات طابع وفكر خاصين بها، وذلك نتيجة سنوات العمل الطويلة، والمشاركات العديدة في الكثير من الملتقيات والبطولات المشابهة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية».

وأضاف اللواء المري أن «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمنافسات التحدي كانت حافزاً كبيراً، ووساماً تعتز به القيادة العامة لشرطة دبي، وأن رعاية سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحدي الفرق التكتيكية، يعكس الرؤية الطموحة للدولة، والسعي المستمر لقيادتنا الرشيدة لتتبوأ الأجهزة الأمنية والشرطية مراكز ريادية على مستوى العالم، وهو ما ينعكس على مؤشرات الشعور بالأمن والطمأنينة والثقة بكفاءة الشرطة في الدولة».

وأضاف المري أن «الانطباع العام إيجابي لدى الفرق المشاركة من حيث سهولة الوصول وسلاسة إجراءات المشاركة، إضافة إلى وضوح نظام البطولة ولوائح مسابقاتها»، مؤكداً أن الدروس المستفادة من التحدي هذا العام ستشكل مدخلات ثرية لتنظيم النسخة المقبلة 2021، وأن الفرق التي شاركت هذا العام أصبح لديها شغف أكبر للمشاركة وتحطيم أرقامها هذا العام.

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تحدي الموانع

شهد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط، منافسات التحدي الخامس في اليوم الختامي من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020، حيث فاز فريق أوزبكستان بالمركز الأول بزمن قدره 4:57:55 دقائق، ليفوز بجائزة قدرها 5000 دولار، فيما جاء فريق فيتايز الروسي في المركز الثاني بزمن قدره 5:00:26 دقائق، لينال جائزة قدرها 3000 دولار، وحل فريق روس من جمهورية الشيشان في المركز الثالث بزمن قدره 5:38:18 دقائق، حيث حصل على جائزة مالية بقيمة 2000 دولار.

دورة الاستجابة الأولى

وعلى هامش منافسات تحدي الامارات للفرق التكتيكية 2020، شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، تخريج دفعتين من الضباط وصف الضباط والأفراد ومجندي الخدمة الوطنية، البالغ عددهم 90 منتسباً لدورة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة غير المتوقعة، التي تشكل خطراً على الأمن العام، والتي نظمتها لجنة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب.

- عبدالله المري:

«فرق شرطة دبي لديها من القدرات والإمكانات ما يؤهلها لأن تكون مدرسة ذات طابع وفكر خاصين بها».