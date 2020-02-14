الامارات | مبخوت.. عارض أزياء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبهر لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، علي مبخوت، متابعي حسابه على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، بعدما نشر أكثر من صورة يرتدي خلالها مجموعة من الأزياء الأنيقة، إذ أبدوا إعجابهم بالملابس التي يرتديها، مؤكدين أنه يصلح ليصبح عارض أزياء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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