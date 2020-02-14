الامارات | الجزائريات يحلقن بالطائرة.. والأردنيات يحتفلن بالسلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريات يحلقن بالطائرة.. والأردنيات يحتفلن بالسلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُسدل الستار، أمس، على منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة، بفوز نادي المجمع البترولي الجزائري بلقب بطولة الكرة الطائرة.

وتوّج النادي الجزائري بلقب الطائرة، بعد فوزه على نادي سبورتينغ المصري، الذي نال المركز الوصيف والميداليات الفضية بنتيجة 3-1، بواقع (25-21، 17-25، 26-24 و25-14)، وأحرز الصفاقسي التونسي المركز الثالث، بعد فوزه على نادي الشارقة الرياضي للمرأة بثلاثة أشواط دون رد.

وحصلت لاعبة المجمع البترولي الجزائري كهينة شطوط على جائزة أفضل لاعبة معدّ، وزوهرة بنت سالم على جائزة أفضل لاعب مركز 2، فيما نالت لاعبة سبورتينغ المصري نرمين إبراهيم جائزة أفضل لاعبة مركز 3، وحصلت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ندوة وسيم على جائزة ثاني أفضل لاعبة مركز 3.

وفي منافسات كرة السلة، عاد لقب السلة إلى نادي الفحيص الأردني، بفوزه على حساب سبورتينغ أيضاً بفارق سلة واحدة «61-59»، فيما حصلت اللاعبة هاجر عامر من نادي سبورتينغ المصري على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

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وكانت المباراة قد بلغت أوج الندية والمنافسة مع نهاية الربع الثالث بتسجيل لاعبات النادي المصري التعادل «46-46»، لتدخل المباراة في ربعها الرابع والحاسم الذي سجل في دقائقه الأولى تقدماً واضحاً لسبورتينغ المصري، بلغ سبع نقاط، قبل أن تتمكن الأردنيات، وبالاعتماد على الدفاع الضاغط، من قلب تأخرهن، وإنهاء المباراة لمصلحتهن في الثواني الست الأخيرة بحسم نتيجة الفترة الأخيرة بنتيجة «15-13».

ونالت لاعبات الأمل التونسي المركز الثالث على حساب المجمع البترولي الجزائري بعد الفوز «70-58».

الشارقة الرياضي للمرأة في الصدارة

تصدّر نادي الشارقة الرياضي للمرأة قائمة الميداليات للدورة بإحرازه 40 ميدالية ملونة، توزّعت بين 13 ذهبية و13 فضية و14 برونزية، كما نال كؤوس «التميز الرياضي» و«التفوق الرياضي»، وحلّ في المركز الثاني النادي الأهلي البحريني، الذي حصل على 18 ميدالية ملونة، توزعت بواقع 13 ميدالية ذهبية، متساوياً مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة، الذي حسم الصدارة بسبب تفوقه في عدد الميداليات الفضية، خصوصاً أن الأهلي البحريني حصل على أربع ميداليات فضية إلى جانب ميدالية برونزية واحدة، وحقق المرتبة الثالثة نادي البحرين البحريني، بعد حصوله على 17 ميدالية ملونة، بواقع أربع ميداليات ذهبية، وست ميداليات فضية، وسبع ميداليات برونزية.