الامارات | الشارقة تستضيف كأس العالم للجامعات للقوة البدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تستضيف كأس العالم للجامعات للقوة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الدولي للقوة البدنية إقامة بطولة العالم المقبلة للجامعات في ضيافة جامعة الشارقة، في يوليو 2021. وعلمت «الإمارات اليوم» أن اختيار جامعة الشارقة تم خلال اجتماع الاتحاد الدولي بمقره في لوكسمبورغ، حيث ستشارك فيها جامعات من مختلف دول العالم. وتعلن جامعة الشارقة تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي يقام في مقر الجامعة، بعد غد، بحضور قيادات رياضية وتدريسية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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