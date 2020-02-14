الامارات | زياش إلى تشلسي مقابل 40 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن زياش إلى تشلسي مقابل 40 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي أياكس أمستردام الهولندي، في بيان صحافي على موقعه الإلكتروني، أمس، انتقال نجمه وصانع ألعابه، المغربي حكيم زياش، إلى تشلسي الانجليزي، بدءاً من الأول من يوليو المقبل، مقابل 40 مليون يورو.
يذكر أن أياكس تعاقد مع النجم المغربي زياش عام 2016، قادماً من نادي الدرجة الممتازة تفيتنتي الهولندي، مقابل 11 مليون يورو.
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