الامارات | بالأرقام.. الدوري الألماني «وحش أوروبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الدوري الألماني «وحش أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أمس، تقريره الرياضي الذي يسلط فيه الضوء بشكل سنوي على أهم أرقام وإحصاءات «البوندسليغا» التي يتم تحضيرها وتصنيفها مقارنة بالدوريات العالمية الأخرى، خصوصاً بعد أن تميز هذا الموسم بإثارة كبيرة قياساً بنتائج الفرق المتنافسة على صدارة الدوري والفرق في أدنى الترتيب.

وذكر التقرير أن «البوندسليغا» يشهد هذا الموسم تسجيل أكبر عدد من الأهداف في المباريات مقارنة بأهم خمسة دوريات كرة قدم أوروبية، إذ استمتع الجمهور بمشاهدة أهداف غزيرة بمعدل 3.2 أهداف في المباراة الواحدة (أي 492 هدفاً في المباريات كافة).

ولم تتجاوز نسبة مباريات «البوندسليغا» التي انتهت بالتعادل السلبي سوى 3.3%، وهي نسبة لم يتفوق عليها أي من الدوريات الكبرى الأخرى في أوروبا. كما وصل عدد محاولات التسديد المباشر على المرمى في كل مباراة إلى 27 تسديدة، أي أعلى من الأرقام نفسها في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن لاعبي الدوري الألماني نجحوا في تحويل نسبة 15.4% من فرصهم إلى أهداف، وهي النسبة الأعلى بين الدوريات الأوروبية البارزة، وبفضل هذه الأرقام، يضم الدوري الألماني حالياً بعضاً من أهم الهدافين في هذا الموسم، مثل روبرت ليفاندوفسكي وتيمو فيرنر اللذين حلا في قائمة أبرز الهدافين في الدوريات الأوروبية.

وفي هذا السياق، نجح إيرلينغ هالاند الذي جاء خلال فترة الانتقالات الشتوية، في وضع نفسه وناديه والدوري الألماني بشكل عام ضمن دائرة الضوء والاهتمام العالمي.

وتعد عوامل أخرى مثل سلاسة اللعبة وكيفية التصرف بالكرة من المؤشرات الإضافية التي تعزز من جاذبية لعبة كرة القدم. وقد حقق الدوري الألماني حتى الآن 25.1 خطأ مرتكباً بكل مباراة، وهو ثاني أقل معدل مقارنة بأكبر الدوريات الأوروبية.

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من جهة أخرى، شهد «البوندسليغا» 1303 حركة بالكرة في كل مباراة (وهذا يشمل عدد التمريرات وقطع الكرة والتسديدات على المرمى والمراوغات الناجحة)، وهذا الرقم لم يتفوق عليه سوى الدوري الإنجليزي الممتاز بمعدل 1311.

وعلى المستوى الأوروبي، نجحت الأندية الألمانية هذا الموسم في جمع 12.428 نقطة في مُعامِلات أندية «اليويفا»، حيث تستخدم هذه المعاملات لتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دولة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. ووفقاً لتلك الإحصاءات، حلّت ألمانياً في المرتبة الثالثة متقدمة على إيطاليا وفرنسا.

ويحظى «البوندسليغا» بثاني أكبر قاعدة من اللاعبين الشباب بين أهم الدوريات الأوروبية، حيث يبلغ معدل أعمار اللاعبين في الدوري 26.5 عاماً فقط. ويواصل الاتحاد الألماني لكرة القدم والدوري الألماني لكرة القدم المساعي نحو تطوير الأكاديميات المخصصة للشباب التي ستشهد مزيداً من الجهود لمساعدة اللاعبين على التطور في كل موقع في المستقبل، وذلك بهدف تحسين التدريبات التي يتلقاها اللاعبون في الأندية.

لاعبو الدوري الألماني نجحوا في تحويل 15.4% من فرصهم إلى أهداف.

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تسديدة عدد محاولات التسديد المباشر على المرمى بكل مباراة في «البوندسليغا».

- «البوندسليغا» بثاني أكبر قاعدة من اللاعبين الشباب بين الدوريات الأوروبية.