الامارات | الظفرة يهنئ باوزير بمولودته الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يهنئ باوزير بمولودته الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت شركة نادي الظفرة لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لاعب الفريق الأول، الدولي خالد باوزير، بمناسبة قدوم مولودته الأولى، الأسبوع الماضي، كما تلقى اللاعب العديد من التهاني من قبل لاعبي الدوري، وفي مقدمتهم لاعب فريق العين، محمد عبدالرحمن «عجب». وكان باوزير استبق قدوم مولودته بالاحتفال بها من خلال هدفه الذي سجله في شباك النصر، في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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