الامارات | العين إلى كلباء في رحلة مسح الأحزان.. والأنظار على جوجاك

شكرا لقرائتكم خبر عن العين إلى كلباء في رحلة مسح الأحزان.. والأنظار على جوجاك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق العين ضيفاً ثقيلاً على اتحاد كلباء في المباراة التي ستجمع الفريقين الساعة السادسة والنصف، والمؤجلة من الجولة 14 لدوري الخليج العربي. وتعتبر المباراة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، فمن ناحيته يريد العين البقاء قريباً من صدارة شباب الأهلي، والارتقاء إلى الوصافة، وكذلك مصالحة جمهوره بعد أن تلقى هزيمة قاسية بالأربعة على يد فريق سيباهان، الثلاثاء الماضي، في مستهل مشوار دوري أبطال آسيا.

ويحتل العين حالياً المركز الخامس بـ28 نقطة، وفي حال فوزه يبلغ 31 نقطة، ليتقدم بنقطة على الوصيف الحالي الجزيرة. في المقابل، يعاني كلباء في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، ومن المهم بالنسبة له الحصول على النقاط كاملة، لتعزيز فرصه في البقاء. وستكون المباراة مميزة كذلك للاعب العين الجديد، المجري جوجاك، بعد أن انتقل من كلباء كلاعب حر أخيراً، ويستعد اليوم لمباراته الرسمية الأولى.

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ومن الأمور المميزة للعين هذا الموسم، أنه من الصعب أن يخسر خارج أرضه، بخلاف معاناته على ملعبه، إذ فاز خارج الأرض في خمس مباريات، وتعادل مرة، وخسر مرة، بينما خسر ثلاث مرات هذا الموسم على ملعبه، وتعادل مثلها، وخسر مرتين. لكن في المقابل، يؤدي كلباء بقوة على ملعبه، إذ حقق أربعة انتصارات، بخلاف نتائجه الهزيلة خارج الأرض.

ويتطلع مدرب كلباء، الأوروغوياني دا سيلفا، إلى أن يحقق فريقه أي نتيجة ايجابية تنعش رصيده، وتؤكد سلامة اختياراته للأجانب الجدد، الذين تم التعاقد معهم بدلاً عن الأردني ياسين البخيت والمجري جوجاك، بينما سيكون على عاتق مدرب العين، البرتغالي بيدور إيمانويل، مسؤولية استعادة روح الانتصارات، كون أي هزيمة جديدة قد تؤزم موقفه أكثر أمام جمهوره الغاضب من الخسارة الكبيرة في البطولة الآسيوية، وكذلك بسبب تذبذب النتائج المحلية. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة العين، بعد أن تألق هدافه التوغولي لابا كودجو، إذ سجل هدفين من ثلاثية العين، مقابل هدفين لكلباء.

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