الامارات | 531 لاعباً في انطلاق جولة دبي الدولية للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن 531 لاعباً في انطلاق جولة دبي الدولية للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم في ضيافة صالة نادي الوصل جولة دبي للدوري العالمي للكاراتيه «البرمييرليغ»، بمشاركة 531 لاعباً من الجنسين، ومن 85 دولة. وتنطلق منافسات البطولة الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى بعد غد، وعلى ألقاب «الكاتا» و«الكوميتيه» للفردي والفرق، كما تعد نقاطها مهمة على مستوى التصنيف المؤهل إلى الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020». وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً، أمس، حضره رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، رئيس اللجنة المنظمة، وكذلك رئيس الاتحاد الدولي الإسباني أنطونيو سبينوس. وأكد الرزوقي جاهزية دبي لاستضافة النسخة الخامسة، وقال: «تمتاز هذه النسخة بوجود أبطال العالم، بدايةً من بطل العالم في الكاتا الياباني ريو كيونا، ووصيفه الإسباني كونتيرو، فضلاً عن بطلة العالم للسيدات الإسبانية ساندرا سانشيز، وعلى صعيد الكوميتيه، هناك المصري علي الصاوي، والبرازيلي فينشيوس فيغويريا». يذكر أن ثماني دول عربية تشارك في البطولة، إذ بجانب الإمارات، تنافس كذلك السعودية والأردن والجزائر والكويت والمغرب والعراق ومصر. في المقابل، يمثل الإمارات لاعبو شباب الأهلي والشارقة في «الكاتا»، في حين تقتصر المشاركة في فردي «الكوميتيه» على لاعب المنتخب أحمد سالم باصليب، في وزن تحت 67 كيلوغراماً.

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دول عربية تشارك في البطولة بمسابقات «الكاتا» و«الكوميتيه»

- البطولة مهمة لنجوم العالم كون نقاطها تصنيفية ومؤهلة للأولمبياد.