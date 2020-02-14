الامارات | بروفيسور برازيلي يحاضر في التغذية السليمة بالكندورة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور برازيلي يحاضر في التغذية السليمة بالكندورة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم البروفيسور البرازيلي إريكو كابيرتورو محاضراته عن التغذية السليمة والصحية الموجهة للرياضيين، بالكندورة الإماراتية. وأشار إريكو إلى أنه سعيد بهذه التجربة، مبدياً إعجابه بالزي الإماراتي.

ونظمت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام محاضرة عن التغذية المتقدمة، في فندق تايم بدبي، وشارك فيها 45 مدرباً ومدربة، وحاضر فيها إريكو، المتخصص في هذا المجال، والذي يعمل أيضاً أستاذاً جامعياً في البرازيل، وهو محاضر دولي معتمد من الاتحاد الدولي.

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وقال اريكو لـ«الإمارات اليوم»: «ارتداء الكندورة أثناء تقديم المحاضرات شيء جديد علي، لأنها أول تجربة قررت خوضها نزولاً عند رغبة مدير الدورة في الأكاديمية محمد عبدالكريم، الذي اقترح ذلك رغبة منه في تحسين الأجواء بشكل إيجابي على المدربين والمدربات والطلبة، وإشاعة أجواء من السعادة خلال الدورة».

وتابع المحاضر الدولي: «أشعر براحة كبيرة فيها، وكأنها بديل مؤقت للبدلة الرياضية، وسأكرر التجربة في كل مرة أزور فيها الإمارات». وعن موضوع المحاضرة، قال: «التغذية السليمة يمكنها أن تسهم بشكل مباشر في تطوير نتائج الرياضيين في مختلف المنافسات».

وقال إن تعامل الأندية مع هذا الجانب تشوبه أخطاء عديدة، مشيراً إلى أن رياضيي الإمارات بحاجة لمواكبة علوم التغذية أولاً بأول، بما يساعدهم في تطوير مستوياتهم البدنية والفنية.