يوفنتوس يحقق تعادلاً مثيرا أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة ميلان ويوفنتوس خلال لقاء الذهاب بالدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، على ملعب سان سيرو.

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جاء هدف ميلان في الدقيقة 61 عبر اللاعب أنتي ريبيتش، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة ليوفنتوس في الوقت البديل للشوط الثاني بهدف من ركلة جزاء.

وشهدت مجريات المباراة طرد لاعب ميلان ثيو هيرنانديز، عقب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة 72، بعدتدخله العنيف على باولو ديبالا، وكان قد حصل على بطاقة أولى بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على حكم اللقاء عند الدقيقة 41.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين 4 مارس المقبل كان نابولي قد فاز على إنتر ميلان بهدف نظيف أمس، في إطار منافسات الدور ذاته.