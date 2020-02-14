شكرا لقرائتكم خالد الغندور يذكر: الزمالك أول فريق يحتفظ بالسوبر الأفريقى مدى الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن نادى الزمالك أول فريق احتفظ بلق السوبر الأفريقي مدى الحياة وكان ذلك عام 2003 بعد الفوز على الوداد المغربي وكان هو يحمل شارة "الكابتن" في ذلك الوقت.

رفض الغندور خلال تقديمه لبرنامج زملكازى على قناة الزمالك التقليل من جمهور الفريق الأبيض لأى سبب من الأسباب موضحا أن الأبيض لاقى استقبالا أسطوريا يليق بإسمه وتاريخه وذلك لم يحدث مع الأهلى في قطر.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي غدٍ الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.