شكرا لقرائتكم خالد الغندور يذكر: الزمالك أول فريق يحتفظ بالسوبر الأفريقى مدى الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن نادى الزمالك أول فريق احتفظ بلق السوبر الأفريقي مدى الحياة وكان ذلك عام 2003 بعد الفوز على الوداد المغربي وكان هو يحمل شارة "الكابتن" في ذلك الوقت.
رفض الغندور خلال تقديمه لبرنامج زملكازى على قناة الزمالك التقليل من جمهور الفريق الأبيض لأى سبب من الأسباب موضحا أن الأبيض لاقى استقبالا أسطوريا يليق بإسمه وتاريخه وذلك لم يحدث مع الأهلى في قطر.
ويواجه الزمالك نظيره الترجي غدٍ الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور يذكر: الزمالك أول فريق يحتفظ بالسوبر الأفريقى مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.