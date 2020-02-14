شكرا لقرائتكم خالد الغندور: إيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة "كارثة" وتمت مجاملته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إنه من المفترض أن عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة كانت طٌبقت على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أمام طلائع الجيش موضحا أن بيراميدز طبقت عليه العقوبات عقب مباراة الأهلى مباشرة وهو الأمر الذى لم يحدث مع القلعة الحمراء الذى لعب مباراة بعد العقوبات التي ستطبق عليه بداية من مباراة المصرى.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" إطريقة تطبيق العقوبة على يسيد عبد الحفيظ كارثة وفيها شيء من التوازنات وكفاية اللى بيحصل دا".

تابع الغندور:" العقوبات طبقت على بيراميدز امام المقاولون بعد مباراة الأهلى فورا وهو الأمر الذى لم يحدث مع الأهلى".

ويواجه الزمالك نظيره الترجي غدٍ الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.

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