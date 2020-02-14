شكرا لقرائتكم رابطة عشاق الزمالك فى قطر تختار مطربها لإحياء حفل السوبر الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رامي رفعت ، الذى تم إختياره من قبل رابطة مشجعى الزمالك في قطر لإحياء الحفل الذى يسبق مباراة الزمالك و الترجي التونسي المقرر لها السادسة مساء غداً الجمعة : أنهم فاضلو بينه وبين أكثر من مطرب مصري قبل أن يتم وقوع الإختيار عليه من قبل رابطة مشجعي الزمالك في قطر.

تابع رامي رفعت في تصريحات لقناة الزمالك : أشكر رابطة مشجعى الزمالك يبذلون مجهودات كبيرة ، وبعدما تم اختياري من قبلهم لإحياء الحفل انتابتني حالة كبيرة من السعادة ، مضيفاً أنه سيقوم بالغناء قبل المباراة وبين شوطي المباراة ، ونفس الأمر سيكون هناك مطرب تونسي .

أضاف رامي رفعت أنه قام بزيارة مقر الزمالك اليوم و جلس مع إسماعيل يوسف رئيس البعثة و أيمن حافظ ، وهناك حالة من التفاؤل داخل البعثة على تحقيق الفوز غداً أمام الترجي.

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وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اللمسات النهائية علي خطة مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك فى مران سرى، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين غداً، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى السادسة مساء الغد، فى اللقاء الذى يخوضه الزمالك بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجى بصفته بطل آخر نسخة بدورى أبطال أفريقيا، ويستعرض "اليوم السابع" الكواليس الخاصة باستعدادات الزمالك للسوبر الأفريقى التى شهدتها الساعات الماضية وما تشهده أيضاً الساعات الجارية.

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، أيضاً، غلق المران حتى لا يتمكن الترجى التونسى من معرفة التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض قبل الغد، ويفضل المدرب الفرنسى المناورة بالعديد من الأوراق رغم استقراره على معظم العناصر الأساسية التى ستخوض المباراة، إلا أنه تبقى المفاضلة قائمة بين زيزو وأوناجم للبدء بأحدهما، فيما تعد باقى عناصر الفريق الأبيض استقر عليها بنسبة كبيرة المدرب الفرنسى، حيث سيعيد حازم إمام ومحمد عبد الشافى لقيادة الجبهتين اليمنى واليسرى إلى جانب إعادة محمود الونش لقيادة الدفاع بجانب محمود علاء.

ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلاً من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد".