شكرا لقرائتكم اجتماع مجلس الأهلى.. الدرندلى رئيسا لبعثة السوبر و4 قرارات أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعه مساء اليوم، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة المقبلة، واتخذ المجلس القرارات التالية:

- تكليف خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها يوم 20 من نفس الشهر.

- الموافقة على المواعيد الخاصة بمنتجع مصيف النادي بمرسى مطروح، على أن تبدأ الأفواج بداية من 9 أبريل المقبل وحتى 24 أكتوبر المقبل، بواقع 25 فوجًا.

- الموافقة على إدراج نشاط الرسم الرقمي ضمن الأنشطة الفنية المتاحة بمكتبات النادي.

- مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في علاج أمينة محمود، بطلة النادي ومنتخب مصر السابقة في ألعاب القوى.

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- الموافقة على مذكرة مدير عام النشاط الرياضي بشأن إنهاء التعاقد مع اللاعبة الأميركية شاكيلا، المحترفة بصفوف فريق سيدات السلة بالنادي، والتعاقد مع اللاعبة لوكس «LUCAS» بدلًا منها.

- الموافقة على إقامة بطولة السفارات على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد.

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن السفر للإمارات لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بأبوظبى فى بطولة السوبر المصرى، بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات لخوض المباراة المرتقبة، ويرأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق.

ويغادر محمود الخطيب إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما عاودته آلام الظهر فى أوقات مختلفة خلال الأسابيع الماضية، حيث أجرى رئيس الأهلى اتصالات بكل من الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة قبل شهور، وكذا الطبيب المعالج فى فرنسا والذى رفض التدخل الجراحى ثانية بعد خضوع رئيس الأهلى لأحدث أجهزة الاشعة العالمية، ونفّذ الخطيب برنامجا تأهيليا خاصا لمدة أسبوعين بأحد المراكز الطبية الكبرى.