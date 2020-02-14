شكرا لقرائتكم الترجي يأمل في استغلال جدول الزمالك لاقتناص السوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مجدي تراوي مساعد مدرب الترجي التونسي يوم الخميس إن فريقه يملك خبرة حصد الألقاب وسيسعى للفوز على الزمالك المصري عندما يلتقيان في مباراة كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم يوم الجمعة.

وقال تراوي في مؤتمر صحفي "الترجي يملك ثقافة الانتصارات وحصد الألقاب وسنبذل كل ما في وسعنا أمام الزمالك لإحراز لقب كأس السوبر. سنخوض تحديا جديدا. تفصلنا 90 دقيقة عن التتويج ببطولة كبيرة تنقصنا في الأعوام الأخيرة".

وأحرز الترجي اللقب عام 1995 ثم أخفق في تكرار إنجازه بخسارته مباراة السوبر ثلاث مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

وتابع مساعد معين الشعباني مدرب الترجي "يجب أن نستعد جيدا للمواجهة ونبذل كل جهدنا لتحقيق الانتصار وإسعاد جماهيرنا. نحن بحاجة للحفاظ على تركيزنا من البداية للنهاية لأننا سنواجه فريقا قويا".

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وسيفتقد الترجي، المتوج بلقب دوري أبطال افريقيا اخر عامين، جهود مدافعه الجزائري عبد القادر بدران بسبب إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

ومن جانبه قال الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إنه يحترم الترجي ومدربه للغاية نظرا للنتائج الجيدة المحلية والقارية التي يحققها الفريق التونسي، المباراة ستكون قوية. رغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين عن الترجي لكن مدربه (الشعباني) يقدم أداء جيدا في كافة البطولات"..

وسيلتقي الفريقان ثلاث مرات في أقل من شهر واحد بعدما أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا عن مواجهتهما بعد أيام من لقائهما في السوبر.

وسيستضيف الزمالك منافسه التونسي نهاية الشهر الحالي في ذهاب دور الثمانية قبل اللعب في استاد رادس بالعاصمة تونس بعدها بنحو أسبوع واحد في الإياب.

وسيخوض الزمالك مباراة قمة أمام منافسه التقليدي الأهلي لحسم لقب السوبر المحلي يوم الخميس المقبل في الإمارات قبل لقائهما بعدها بأيام في مباراة مؤجلة بالدوري المصري.