شكرا لقرائتكم الاتحاد الإيطالي يقترح منح الأندية حق تحدي الـVAR ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أنه طلب من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" تجربة نظام جديد لتقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر" يسمح للأندية المطالبة بمراجعة القرارات على أرض الملعب، على غرار كرة المضرب والكريكيت.

وجاء في بيان للاتحاد الإيطالي أنه تقدم بهذا الاقتراح إلى فيفا بعد تلقيه "طلبات عدة من أندية سيري أ في الأسابيع الأخيرة".

وأفاد الاتحاد الإيطالي أنه "أبلغ فيفا بشكل غير رسمي عن جهوزيته لتجربة استخدام التحدي (تشالنج) خلال فترة معينة ووفقا لإجراءات يحددها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم" الهيئة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة".

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كما وأشار الاتحاد الإيطالي أنه طلب من رئيس لجنة الحكام نيكولا ريتزولي تشجيع الحكام على "تكثيف المراجعات" على شاشة التحكم على أرض الملعب فيما يخص القرارات المثيرة للجدل.

تبنى الدوري الإيطالي "سيري أ" تقنية المساعدة بالفيديو في عام 2017، قبل أن يضمه مجلس الاتحاد الدولي إلى قوانين اللعبة بشكل رسمي في مارس 2018.

تحظى التقنية بشعبية في إيطاليا، على عكس إنجلترا حيث أعربت جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل دائم عن امتعاضها من إلغاء أهداف بداعي التسلل بسبب ميلمترات بالكاد تظهر في الإعادة فضلا عن تسببها في تباطؤ المباراة.